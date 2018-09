Bruselj s preiskavo proti avtomobilskim proizvajalcem zaradi nedovoljenega dogovarjanja

Bruselj, 18. septembra - Evropska komisija je začela poglobljeno preiskavo, v kateri bo ugotavljala, ali so BMW, Daimler in Volkswagen na nedovoljen način sodelovali pri razvoju tehnologije za čistejše izpuste avtomobilov na bencinski in dizelski pogon. Bruselj namreč sumi, da so proizvajalci kršili pravila konkurence.