Predstavnik gospodarstva EU ameriške carine ocenjuje za gospodarsko norost

Bruselj, 18. septembra - Carine, ki jih na uvoz kitajskega blaga uvaja ameriški predsednik Donald Trump, so "gospodarska norost" in ne bodo prepričale kitajske vlade, naj pospeši reforme, je prepričan predsednik gospodarske zbornice EU na Kitajskem Mats Harborn. Medtem pa nemški inštitut Ifo meni, da bi carine lahko oslabile kitajsko gospodarstvo in okrepile evropskega.