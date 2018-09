Ljubljanska borza teden začela s padcem

Ljubljana, 17. septembra - Ljubljanska borza je prvi trgovalni dan v tednu zabeležila padec indeksa najpomembnejših podjetij. Promet je dosegel 1,19 milijona evrov, največ poslov (za 593.670 evrov) pa so ustvarili z delnicami Krke. Največ so ob sicer skromnem prometu izgubile delnice Intereurope, ki so zdrsnile za štiri odstotke.