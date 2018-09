Ljubljanska borza: Padec Intereurope

Ljubljana, 17. septembra - Nov teden na Ljubljanski borzi se je začel z negativnim predznakom. Delnice Intereurope so se ob sicer zelo skromnem prometu pocenile za deset odstotkov, cenejše kot v petek so tudi delnice Petrola in obeh zavarovalnic. Z najbolj prometnimi Krkinimi delnicami se trguje bolj optimistično, tečaj je višji za tretjino odstotka.