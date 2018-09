Evropske borze višje

London/Frankfurt/Pariz, 14. septembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so se danes zvišali. Vlagatelji so bili optimistični, da bi lahko ZDA in Kitajska na trgovinskih pogovorih zbližali stališča in nekoliko otoplili sicer zaostrene trgovinske odnose. Upajo, da se bosta največji svetovni gospodarstvi izognili eskalaciji konfliktov in uvajanju novih carin.