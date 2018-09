Salus oddal zavezujočo ponudbo za nakup Farmadenta

Maribor, 14. septembra - Družba Salus Veletrgovina, katere edini družbenik je družba Salus, je oddala zavezujočo ponudbo za nakup 91,5 odstotnega deleža mariborske družbe Farmadent, ki se ukvarja z grosistično prodajo zdravil in medicinskih pripomočkov in ga Mestna občina Maribor prodaja skupaj z občinama Duplek in Hoče-Slivnica.