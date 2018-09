SBI TOP trgovanje sklenil s padcem

Ljubljana, 14. septembra - Indeks SBI TOP je trgovalni dan na Ljubljanski borzi sklenil pod izhodiščem. Promet je bil skromen, dosegel je 352.880 evrov, največ povpraševanja pa je bilo po delnicah Krke, ki so zdrsnile za 1,76 odstotka. Med blue chipi so se pocenile še delnice Telekoma Slovenije in Cinkarne Celje.