SBI TOP ta teden izgubil pol odstotka

Ljubljana, 14. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je ta teden izgubil 0,55 odstotka in trgovanje sklenil pri 852 točkah. Največ so ta teden med delnicami, ki sestavljajo indeks, pridobile delnice Zavarovalnice Triglav in Intereurope, ki so se podražile za več kot pet odstotkov. Največ so izgubile delnice Cinkarne Celje, ki so zdrsnile za dva odstotka.