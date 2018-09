Bratuškova ob prevzemu poslov napovedala realizacijo ključnih infrastrukturnih projektov

Ljubljana, 14. septembra - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ob prevzemu poslov od predhodnika Petra Gašperšiča med ključnimi projekti njenega mandata ponovno izpostavila tretjo razvojno os, drugi tir med Divačo in Koprom ter dopolnitev energetskega koncepta. "Ti so pripeljani so faze, ko jim bomo lahko začeli realizirati," je napovedala.