Newyorške borze končale v zelenem

New York, 13. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali blizu rekordnih vrednosti. Borzni analitiki ugotavljajo, da je k pozitivnemu trgovanju pripomoglo okrevanje delnic podjetij tehnološkega sektorja in nižja inflacija v avgustu. Poleg tega so vlagatelji pozdravili nadaljevanje pogovorov v trgovinskem sporu, poroča tiskovna agencija Reuters.