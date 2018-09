Newyorške borze uvodoma višje

New York, 13. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov, okrevajo pa tudi delnice podjetij iz tehnološkega sektorja, ki so bile minule dni precej pod pritiski zaradi napetih trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko. Vlagatelje so spodbudile novice, da bosta državi nadaljevali s pogovori o trgovinskem sporu.