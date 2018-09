Evropski parlament za skupen boj proti dvojni kakovosti izdelkov

Strasbourg, 13. septembra - Evropski parlament je danes razpravljal o dvojni kakovosti izdelkov. Poslanci so se med drugim zavzeli za hitro čezmejno sodelovanje in izmenjavo podatkov o neustreznih izdelkih ter o nepoštenih praksah med nacionalnimi organi, pristojnimi za varstvo potrošnikov in varno hrano, potrošniškimi združenji in Evropsko komisijo.