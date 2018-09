Digitalizacija priložnost za nadaljnji razvoj zavarovalništva

Ljubljana, 13. septembra - Digitalizacija bo pomembno krojila nadaljnji razvoj zavarovalniškega sektorja, so se strinjali udeleženci današnje konference o zavarovalništvu v Ljubljani. Poudarili so, da digitalno poslovanje izpostavlja zavarovalnice in potrošnike novim tveganjem, a prinaša tudi številne priložnosti, na katere se mora zavarovalniški sektor dobro pripraviti.