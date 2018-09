Adria Airways lani ponovno pristala v izgubi

Ljubljana, 13. septembra - Letalski prevoznik Adria Airways je lansko leto sklenil s 5,4 milijona evrov čiste izgube, medtem ko so leto prej zaradi prodaje blagovne znamke beležili dobiček. Lansko izgubo v letalskem prevozniku pripisujejo predvsem rasti cene goriva. Prihodki so se v primerjavi z letom 2016 okrepili za 1,7 odstotka in se ustavili pri 159,2 milijona evrov.