ZDA predlagale nov krog trgovinskih pogovorov s Kitajsko

Washington, 13. septembra - Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je Pekingu predlagal nov krog trgovinskih pogovorov glede carin, ki so zaostrile odnose med državama. Predstavniki kitajskega ministrstva za trgovino so idejo o novih pogovorih pozdravili. "Kitajska verjame, da zaostrovanje odnosov ni v interesu nobene od držav," so sporočili iz Pekinga.