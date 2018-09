Ljubljanska borza: Prevlada delnic Krke

Ljubljana, 11. septembra - Po spodbudnem začetku tedna se je indeks Ljubljanske borze danes obrnil navzdol. Sklenjenih je bilo za skupaj 745.000 evrov poslov, od tega štiri petine z delnicami Krke. Delnice farmacevta so izgubile 0,70 odstotka vrednosti, še hujši padec pa so izmed pomembnejših utrpele delnice Petrola. Najbolj podražile so se delnice zavarovalnic.