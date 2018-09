Ryanairovi zaposleni v Nemčiji stavkajo

Frankfurt/Dublin, 12. septembra - Kdor želi danes leteti z irskim nizkocenovnim letalskim prevoznikom Ryanair, lahko naleti na težave. Sindikata pilotov in kabinskega osebja sta namreč svoje člane na 11 letališčih v Nemčiji pozvala k 24-urni stavki. Glavna zahteva so višje plače in boljši delovni pogoji.