Slovenija izdala za 70 milijonov evrov menic

Ljubljana, 11. septembra - Slovenija je danes izdala za 70 milijonov evrov tri-, šest- in 12-mesečnih zakladnih menic. Z izdajo trimesečni menic je država zbrala 15 milijonov evrov, s šestmesečnimi menicami 10 milijonov evrov in z 12-mesečnimi menicami 45 milijonov evrov. Obrestne mere so bile v vseh primerih negativne, je razvidno iz objave finančnega ministrstva.