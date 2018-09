Tehnologija eden ključnih dejavnikov v sodobnem turizmu

Bled, 11. septembra - Tehnologija je v zadnjih letih povsem preoblikovala turistični sektor in je danes eden najpomembnejših dejavnikov v panogi. Pametne destinacije in ponudniki razmišljajo o inovacijah in se povezujejo s startupi, da lahko turistu ponudijo kar najboljšo, s tehnologijo podprto izkušnjo, je slišati na turističnem panelu na Strateškem forumu Bled.