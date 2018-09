Pahor ob odprtju 51. Mosa za politično stabilnost in socialni dogovor

Celje, 11. septembra - Predsednik Borut Pahor je skupaj z drugimi gosti, med katerimi je bil tudi podpredsednik srbske vlade Rasim Ljajić, v Celju odprl 51. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos). Kot je dejal, Slovenija v času gospodarske rasti nujno potrebuje politično stabilnost in socialni dogovor, to pa je kljub ali ravno zaradi manjšinske vlade mogoče storiti.