Na Ljubljanski borzi največ prometa z delnicami Krke

Ljubljana, 11. septembra - Indeks SBI TOP danes na Ljubljanski borzi pada. Dopoldne je bilo največ zanimanja za delnice Krke, s katerimi so vlagatelji sklenili za več kot pol milijona evrov poslov. Poleg delnic Krke se cenijo tudi delnice Petrola in Luke Koper, nad izhodiščem so v prvi kotaciji delnice Telekoma Slovenije in Save Re.