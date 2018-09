Za uspešno prilagajanje hitremu tehnološkemu razvoju ključna medčloveška interakcija

Bled, 11. septembra - Hitre tehnološke spremembe pred človeštvo postavljajo številne izzive. O njih so danes govorili tudi na dogodku ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji v okviru 13. Strateškega foruma Bled. Kot so poudarili, se ne nam ni treba bati robotov, temveč tega, da bi ljudje postali roboti, ter izpostavili pomen medčloveškega stika in empatije.