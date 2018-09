Na hrvaških avtocestah poleti več vozil in prihodkov

Zagreb, 11. septembra - Na večini hrvaških avtocest so med junijem in avgustom na letni ravni beležili rast vozil in prihodkov. Največ vozil je bilo na avtocestah, za katere skrbita javni podjetji Hrvatske autoceste (Hac) in Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ), a so večji promet beležili tudi koncesionarji avtocest v severozahodnem delu države in hrvaški Istri.