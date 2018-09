Terme Maribor lani po zaslugi prodaje premoženja z dobičkom

Maribor, 15. septembra - Družba Terme Maribor, največji ponudnik nočitvenih zmogljivosti v Mariboru, je lani prvič, odkar je pod okriljem ruskih lastnikov, beležila pozitiven poslovni izid. Nekaj manj kot 1,3 milijona evrov čistega dobička so sicer ustvarili po zaslugi prodaje obmejnih Travel Shopov in gostilne Štajerc, a so jim zato za skoraj petino padli prihodki.