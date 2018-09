Dnevnik: Finančni sklad Alfi in Deutsche Bank odkupila del terjatev do skupine Tuš

Ljubljana, 11. septembra - Slovenski finančni sklad Alfi je po neuradnih informacijah v sodelovanju z Deutsche Bank od Addiko Banke in Bawaga uspešno odkupil okoli 14 odstotkov terjatev do skupine Tuš holding, kar v nominalni vrednosti predstavlja okoli 36 milijonov evrov, poroča Dnevnik. Del terjatev je že prej odkupil tudi britanski sklad Anacap Financial Partners.