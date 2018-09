Newyorške borze končale neenotno

New York, 10. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali različno. Kot pišejo borzni analitiki, sta Indeks 500 in tehnološki indeks Nasdaq pridobila v trgovanju in se vrnila na enako raven kot pred štirimi dnevi, medtem ko je podjetje Apple poskrbelo za nekaj negativnega vzdušja na borzah, poroča tiskovna agencija Reuters.