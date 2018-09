Vlagatelji na evropskih borzah pozdravili rezultat švedskih volitev

London/Frankfurt/Pariz, 10. septembra - Osrednji delniški indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se danes dvignili nad gladino. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, so si vlagatelji oddahnili po nedeljskih volitvah na Švedskem, kjer so slavili socialdemokrati. Cene nafte niso imele enotne smeri, tečaj evra glede na dolar pa se je zvišal.