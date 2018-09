Newyorške borze v zelenem

New York, 10. septembra - Newyorške borze se gibajo v zelenem. Vlagatelji so pozorni predvsem na zaostrene trgovinske odnose med ZDA in Kitajsko. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek zagrozil z uvedbo novih carin na kitajski uvoz, Peking pa napoveduje, da bodo v tem primeru tudi sami uvedli dodatne carine.