Ob koncu podnebnih pogovorov države v razvoju kot težavo izpostavile ZDA

Bangkok, 10. septembra - V Bangkoku so se konec tedna sklenili podnebni pogovori, ki so bili še zadnji pred decembrsko podnebno konferenco COP24. Delegati posebnega preboja pri reševanju podnebnih vprašanj niso dosegli, države v razvoju so ZDA in njene zaveznice obtožile, da zavirajo uresničevanje pariškega podnebnega dogovora, ki bi ustavil globalno segrevanje.