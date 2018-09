Evropske borze v nov teden s padci

London/Frankfurt/Pariz, 10. septembra - Evropske borze so v nov trgovalni teden vstopile s padci indeksov, medtem ko se v Frankfurtu krepi vrednost evra. Med vlagatelji še vedno odmevajo predvsem napeti trgovinski odnosi med ZDA in Kitajsko, ki so se še dodatno zaostrili po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvajanju novih carin na kitajski uvoz.