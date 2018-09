Ustanovitelj Alibabe se bo upokojil prihodnje leto

Šanghaj, 10. septembra - Ustanovitelj spletne kitajske trgovine Alibaba Jack Ma, ki je v soboto napovedal, da se bo upokojil in posvetil filantropiji, je danes pojasnil, da se bo iz podjetja poslovil prihodnje leto, da bi omogočil lažji prehod. Ma, ki je danes dopolnil 54 let, bo delo izvršnega direktorja opravljal do 55. leta starosti, v upravi bo ostal do leta 2020.