Big Berry kamp ob Kolpi v glavni sezoni z 80-odstotno zasedenostjo

Metlika, 10. septembra - V prestižnem Big Berry kampu ob Kolpi, ki ga je predlani v Primostku pri Gradacu v Beli krajini odprlo podjetje HB oz. slovenskobistriška družba Hosekra, so v letošnji glavni sezoni zabeležili rekordno 80-odstotno zasedenost. Povprečno dobo bivanja gostov so v glavni sezoni zvišali na 3,2 dneva in s tem presegli državno povprečje.