S&P potrdil bonitetno oceno skupine Triglav

Ljubljana, 10. septembra - Bonitetna agencija Standard & Poor's (S&P) je skupini Triglav ter s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re v petek ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči A. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.