Cene nafte višje

Singapur, 10. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale in s tem nekoliko nadoknadile padce iz prejšnjega tedna, ko jih je navzdol potiskal predvsem trgovinski spor med ZDA in Kitajsko. Po mnenju analitikov bo trgovinski spor, ki se po pričakovanjih še ne bo umiril, v prihodnje še naprej povzročal nihanja na naftnem trgu.