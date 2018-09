Od danes iz Ljubljane v Trst tudi z vlakom

Ljubljana, 9. septembra - Po letu 2011 bo danes znova zaživela železniška povezava med Ljubljano in Trstom. Vlak bo iz prestolnice proti Italiji vozil dvakrat na dan, vožnja pa bo predvidoma trajala dobri dve uri in pol. Prvim potnikom se bosta danes pridružila tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc in odhajajoči infrastrukturni minister Peter Gašperšič.