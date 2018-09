Celjska občina v gradnjo plinske polnilnice

Celje, 9. septembra - Celjska občina je na podlagi gradbenega dovoljenja v naselju Trnovlje začela z gradnjo polnilnice za stisnjen zemeljski plin. Pogodbena dela, ki so ocenjena na dobrih 795.000 evrov, izvaja ljubljansko podjetje NRG skupaj s celjsko družbo Simes in podizvajalci, so sporočili z občine.