Hekerji British Airways ukradli podatke 380.000 plačilnih kartic

London, 7. septembra - Hekerji so britanskemu letalskemu prevozniku British Airways v napadu na spletno stran in mobilno aplikacijo avgusta in septembra ukradli podatke 380.000 imetnikov plačilnih kartic. Gre za osebne in finančne podatke, ne pa tudi podatke o njihovih potovanjih in potnih listih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.