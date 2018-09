Erjavec potrdil pogovore Luke Koper o komercialnem poslu, zavrnil domneve o logistični točki Nata

Ljubljana/Bruselj, 6. septembra - Zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle, je danes v državnem zboru potrdil, da med Luko Koper in ameriškimi predstavniki potekajo pogovori o morebitnem komercialnem poslu, da pa nikakor ne gre za to, da bi luka "postala neka logistična točka zveze Nato ali ZDA", kot so poročali nekateri mediji.