Na Bohinjskem jezeru zaradi monitoringa rib omejitev dejavnosti

Bohinj, 5. septembra - Zaradi monitoringa ribjih vrst v Bohinjskem jezeru ta teden velja začasna omejitev plovbe in drugih dejavnosti na jezeru. Na sredini severovzhodnega dela jezera do 10. septembra velja popolna prepoved plovbe, kopanja, potapljanja in drugih športnih dejavnosti, na preostalem jezeru pa je prepoved omejena na nočni čas, od 19. do 8. ure.