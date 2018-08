Umar: Kljub ugodnim gibanjem na trgu dela nizka rast zasebne potrošnje

Ljubljana, 31. avgusta - K umiritvi rasti gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju je pomembno prispevala nizka rast zasebne potrošnje, ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Kot so izpostavili, se je zasebna potrošnja upočasnila kljub ugodnim gibanjem na trgu dela in še vedno dobrem razpoloženju potrošnikov.