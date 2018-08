Azijske borze neenotno

Tokio, 30. avgusta - Trgovanje na osrednjih azijskih borzah je danes zaznamovalo neenotno gibanje indeksov. Na vlagatelje so pozitivno vplivali v sredo objavljeni zelo spodbudni podatki o gospodarski rasti v ZDA, ki so newyorške borze pognali do novih rekordov, a kljub vsemu ostajajo previdni zaradi še vedno prisotnih tveganj novih trgovinskih sporov.