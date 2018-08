V Ljubljani vrata odpira Conventa Crossover

Ljubljana, 30. avgusta - V prostorih ljubljanskega lutkovnega gledališča bo danes vrata odprla konferenca Conventa Crossover. Dogodek je namenjen ponudnikom kongresnih storitev, kreativcem, marketinškim strokovnjakom, strokovnjakom za organizacijo dogodkov ter vsem v regiji Alpe-Adria, ki so vpeti v področje turizma in marketinga, so zapisali organizatorji.