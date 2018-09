Za integralne turistične produkte še dobrih pet milijonov evrov

Ljubljana, 1. septembra - Država bo za razvoj novih integralnih turističnih produktov namenila dobrih pet milijonov evrov. V drugem odpiranju vlog, ki so prispele na javni razpis, je namreč ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izbralo 34 projektov, od tega 21 v vzhodni in 13 v zahodni kohezijski regiji.