ZDA in Mehika z dogovorom o Nafti

Washington, 27. avgusta - Sosede ZDA in Mehika so dosegle dogovor o severnoameriškem prostotrgovinskem sporazumu Nafta, je danes prek Twitterja sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Mehiški predsednik Enrique Pena Nieto je dodal, da bi končni dogovor, ki bi poleg ZDA in Mehike vključeval še Kanado, lahko dosegli ta teden.