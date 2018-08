Istrabenz v polletju ob višjih prihodkih poglobil izgubo

Koper, 27. avgusta - Skupina Istrabenz je prvo polletje sklenila z 2,495 milijona evrov čiste izgube, potem ko je ta v enakem obdobju lani znašala 1,943 milijona. Prihodki od prodaje so se na letni ravni okrepili za pet odstotkov in so znašali 13,188 milijona evrov, izhaja iz nerevidiranega poročila, ki ga je Istrabenz objavil na spletni strani Ljubljanske borze.