V Ljubljani želijo Gosposvetski ulici povrniti nekdanji značaj

Ljubljana, 24. avgusta - Z ureditvijo Gosposvetske ceste so želeli na ljubljanski občini prometnici povrniti in nadgraditi nekdanji značaj. Kot je dejal arhitekt Rok Žnidaršič, so želeli območju vdihniti novo življenje, ki bi sledilo modernemu utripu mestu. Župan Zoran Janković je napovedal, da bi promet po omenjeni cesti lahko stekel v začetku prihodnjega tedna.