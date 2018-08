Letos na Veliko planino z nihalko že 50.000 potnikov

Ljubljana, 23. avgusta - Letos je Veliko planino z nihalko obiskalo že 50.000 potnikov, kar pomeni rekorden obisk. Lani so v tem času našteli 44.000 obiskovalcev, so sporočili s podjetja Velika planina. Zadovoljni so tudi z obiskom Kampa Alpe pod planino, ki je do sredine letošnjega avgusta naštel 2200 prenočitev.