Dolgotrajnost sodnih postopkov glede otrok večinoma posledica nezmožnosti komuniciranja staršev

Ljubljana, 22. avgusta - Ob razhodu partnerjev se odločitev o tem, komu bo otrok zaupan v varstvo in vzgojo, pogosto preseli na sodišče. A na ljubljanskem okrožnem sodišču poudarjajo, da ostajata oba starša skrbnika otroka. Dolgotrajni postopki na sodišču o tem, ki lahko trajajo tudi več let, pa so največkrat posledica nezmožnosti komuniciranja med staršema, opozarjajo.