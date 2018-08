Tržaški raziskovalni inštitut z razpisom do učiteljev v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji

Trst, 22. avgusta - Slovenski raziskovalni inštitut (Slori) v Trstu je danes objavil razpis za tri učitelje in profesorje z znanjem in izkušnjami pri poučevanju matematike v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji oziroma na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru v letu 2019. Rok za prijavo je 10. september, so sporočili.