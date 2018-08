Brnik, 22. avgusta - Na glavni cesti Kranj-Spodnji Brnik so odstranili posledice prometne nesreče, ki se je zgodila pri križišču za Bivje. Cesta je odprta. Udeležena so bila tri vozila, nesreča pa se je zgodila zaradi izsiljevanja prednosti. Tri osebe so utrpele telesne poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Kranj.